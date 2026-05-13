Napoli su Maresca, Schira: "Si è già promesso al Man City! Sarri tra i candidati"

vedi letture

Enzo Maresca continua a circolare attorno al Napoli, ma le possibilità di vedere l’ex tecnico del Chelsea in azzurro appaiono oggi piuttosto ridotte.

Il nome di Enzo Maresca continua a circolare attorno alla panchina del Napoli, ma le possibilità di vedere l’ex tecnico del Chelsea in azzurro appaiono oggi piuttosto ridotte. A fare il punto è Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, spiegando come l’allenatore abbia in mente soprattutto il Manchester City come possibile prossimo passo della carriera.

Maresca si è promesso al Manchester City

“Per quanto riguarda Enzo Maresca, può avere delle chances in Italia, soprattutto al Napoli”, ha spiegato Schira, aggiungendo però che “nella testa di Maresca c’è il Manchester City”. Secondo il giornalista, il tecnico si sarebbe già promesso agli inglesi come eventuale erede di Guardiola: “Il club ha già bloccato e scelto Maresca ed è pronto un contratto triennale”.

Sarri resta tra i candidati per il Napoli

Proprio per questo motivo, Maresca avrebbe rifiutato Fiorentina, Fenerbahce e anche un club spagnolo, senza approfondire i discorsi con Napoli e Milan. Nel frattempo, Schira ha parlato anche del possibile valzer delle panchine. “Palladino al 90% lascerà l’Atalanta”, ha detto, citando Sarri, Pioli e Thiago Motta tra i candidati per Bergamo. E proprio Sarri resta uno dei nomi più caldi per il Napoli qualora Conte decidesse di separarsi dal club azzurro.