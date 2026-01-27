Ultim'ora Accostato al Napoli, Sterling sta per lasciare il Chelsea: colloqui in corso

Raheem Sterling è destinato a lasciare il Chelsea nei prossimi giorni e il suo futuro potrebbe definirsi a breve. L’esterno inglese accostato anche al Napoli è pronto a fare la sua mossa, con il club londinese che ha aperto alla possibilità di una cessione nel giro di poco tempo.

Il Chelsea e l’entourage del calciatore sono infatti in costante contatto per trovare una soluzione prima di lunedì, con i Blues disponibili a lasciarlo partire. I dialoghi tra le parti sono già avviati e l’obiettivo è quello di arrivare a un’intesa condivisa nel più breve tempo possibile. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.