Accostato al Napoli, Sterling sta per lasciare il Chelsea: colloqui in corso
Raheem Sterling è destinato a lasciare il Chelsea nei prossimi giorni e il suo futuro potrebbe definirsi a breve. L’esterno inglese accostato anche al Napoli è pronto a fare la sua mossa, con il club londinese che ha aperto alla possibilità di una cessione nel giro di poco tempo.
Il Chelsea e l’entourage del calciatore sono infatti in costante contatto per trovare una soluzione prima di lunedì, con i Blues disponibili a lasciarlo partire. I dialoghi tra le parti sono già avviati e l’obiettivo è quello di arrivare a un’intesa condivisa nel più breve tempo possibile. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
🚨🛑 Raheem Sterling, expected to leave Chelsea in the next days and ready to make his move soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026
Chelsea and Sterling’s camp, in contact to find a solution before Monday as #CFC are prepared to let Raheem leave.
Talks underway between parties. pic.twitter.com/5WKlNMPdf3
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro