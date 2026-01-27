Ultim'ora Alisson Santos-Napoli, Schira: "Sì del brasiliano! Non c'è ancora accordo con lo Sporting"

Alisson Santos, alla brasiliana dello Sporting, sembra essere il nuovo obiettivo di mercato del Napoli per sostituire sulla fascia sinistra Noa Lang. Le ultime sulla trattativa per il classe 2002 con il club portoghese le riferisce sul proprio account X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Alisson Santos ha dato la sua disponibilità a unirsi a Napoli con un contratto fino al 2031.

Il Napoli è ora in trattativa con lo Sporting per cercare di raggiungere un accordo sulla formula e sul prezzo dell'operazione. Il Napoli sta lavorando per ingaggiare Alisson Santos in prestito con opzione di acquisto, ma lo Sporting vorrebbero condizioni garantite per una vendita a titolo definitivo (obbligo)".