Juanlu-Napoli, Schira: "Piace tanto, ma 18-20mln sono troppi col mercato a saldo zero"

Affare complesso Juanlu Sanchez del Siviglia. Il giocatore piace ma le limitazioni al mercato rappresentano ad oggi un freno rispetto alle volontà del club azzurro. Lo spiega sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira: "Il Napoli si sta orientando sul prendere un terzino. Vi ho parlato di Juanlu Sánchez, che resta in lista: piace, ma il Siviglia spara alto. Diciotto-venti milioni sono tanti, difficile per il mercato a saldo zero del Napoli fare un’operazione del genere".

