Alisson-Napoli in salita, Sky: "Per lo Sporting è quasi incedibile per un motivo"

vedi letture

Il Napoli farà un tentativo per il prestito di Alisson Santos, ma lo Sporting non aprirà facilmente. Perché i portoghesi puntano così forte su di lui? La risposta arriva dal sito di Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

"L’esterno brasiliano è lo spacca partite dello Sporting, il classico 12esimo uomo che tanto sta facendo bene con la maglia biancoverde. Uomo Champions con due gol, ci sono anche le prestazioni che lo rendono un vero e proprio jolly (da titolare o a gara in corso).

Nonostante la qualità e la concorrenza in quel ruolo lo Sporting non aprirà facilmente alla sua cessione: la considerazione su di lui è molto alta. Il Napoli ci pensa e nelle prossime ore proseguiranno i contatti per capire la fattibilità e la struttura dell’operazione.

Ma Alisson sa farsi strada. Si è preso la scena dal nulla: nel 2024 giocava in terza divisione brasiliana con il Figueirense e ora segna in Champions League. Alisson ha saputo aspettare la giusta opportunità e intanto si è preparato per la ribalta ispirato da un maestro d’eccezione, il padre ‘Ady’, ex calciatore del Santos e della nazionale tunisina.

Cristallino, ma tardivo: brasiliano con passaporto tunisino, l’esterno sta vivendo la sua prima grande occasione in Europa solamente a 23 anni. Ma i risultati sono ottimi. I dati lo confermano. E lo Sporting sa come sfruttarlo nel migliore dei modi".