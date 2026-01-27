Non solo Giovane: piace Laurienté, ma spunta un'alternativa dalla Bundes
TuttoNapoli.net
Per l’attacco, in chiave mercato, dopo l'arrivo di Giovane, piace sempre Armand Laurienté (27), ma anche per il talento francese del Sassuolo si cerca la formula per far quadrare i conti viste le difficili condizioni in cui è costretto ad operare Manna. Un altro francese, Martin Terrier (28) è stato sondato: cresciuto nel Lilla, esploso con il Rennes, è un’ala sinistra di piede destro e in questa stagione sta trovando poco spazio con il Bayer Leverkusen. Sono state chieste informazioni pure per un altro calciatore che già piaceva un anno fa: l’ex Genoa, ora al Tottenham, Radu Dragusin (23). Lo riporta il Cds.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Le più lette
1 Conte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
3 Chelsea, Rosenior in conferenza: "Sterling? Gli auguro il meglio. Sapevo che il Napoli col passare del tempo..."
Prossima partita
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Conte a Prime: "Disastro? Piano con le parole, nostro errore più grosso a Copenaghen. Quante energie? Io le ho ancora"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com