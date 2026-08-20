Accostato al Napoli, su Aguerd c'è l'Al-Sadd ma l'OM rifiuta anche la seconda offerta

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Ancora da chiarire il futuro di Nayef Aguerd, difensore centrale accostato con insistenza anche al Napoli nelle scorse settimane. Per il giocatore del Marsiglia è tornato alla carica l'Al-Sadd che aveva già offerto un prestito oneroso da 4 milioni di euro con opzione d'acquisto automatica fissata a 11 milioni.

Stavolta il club qatariota è tornato alla carica e - secondo Footmercato, ha formulato all'OM un'offerta a titolo definitivo per il difensore marocchino. Una proposta di circa 8 milioni di euro, stavolta senza prestito, ma che è stata però rifiutata. Da capire a questo punto se ci sarà un rilancio o l'OM attende alttre pretendenti.