Napoli-Badiashile: nessun allarme, oggi supplemento visite prima degli annunci

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Calciomercato Napoli, le ultime sul colpo Badiashile

E' solo questione di tempo per l'annuncio di Benoit Badiashile. Non è ancora ufficialmente il secondo rinforzo estivo del Napoli dopo Favasuli, ma lo sarà presto: le quattro ore di visite mediche sostenute ieri mattina a Villa Stuart non sono bastate. Oggi è previsto un supplemento di controlli in un'altra struttura romana, prima della firma sul contratto e della partenza per raggiungere la squadra di Allegri. Non sorprende: il Napoli è tra i club più scrupolosi quando si tratta di verificare le condizioni fisiche dei nuovi acquisti, e preferisce non lasciare nulla al caso, sottolinea il Corriere dello Sport.

Napoli-Badiashile, le cifre dell'accordo

L'intesa con il Chelsea è chiusa sulla base di un prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Classe 2001, 194 centimetri, francese di origini congolesi, Badiashile arriva da tre anni e mezzo complicati a Londra, tra infortuni ripetuti - inclusa la rottura del crociato - e appena 16 presenze totali nell'ultima stagione. Il suo momento migliore resta quello al Monaco, dove a 17 anni sembrava il nuovo Koulibaly. Al Chelsea, tra continui cambi di allenatore e forte concorrenza, non ha mai trovato continuità. A Napoli vuole ripartire, mettendo a frutto fisicità e un mancino elegante, quasi da centrocampista.