Lucca in bilico, da Genova: "Da avversario e poi rossoblù? Occasione in prestito..."

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Il Genoa a caccia di un attaccante e potrebbe guardarein casa Napoli. Persi Ekuban ed Ekhator, la necessità è aggiungere una punta, ma è un ruolo che è sicuramente più complicato e pure il più caro. Secondo quanto riportano i colleghi di Primocanale.it, il primo nome fu proprio quello di Lorenzo Lucca, poi un lungo ventaglio di rumors, approfondimenti, abbozzi di trattativa fino ad approdare a Evan Ferguson, ma la trattativa si conferma non semplice ed il tempo scorre verso il Napoli.

Lucca da avversario: possibilità per il Genoa?

Lucca, intanto, non si è mosso dal club partenopeo e - secondo la testata genovese - salvo terremoti comunque mai da escludere durante il mercato, sabato sarà al Ferraris da avversario dei rossoblù, ma davanti a una potenziale finestra di quello che potrebbe essere il suo futuro. Se non si chiudesse per l’irlandese, Pimocanale racconta che può tornare prepotentemente d’attualità l’idea originaria d'inizio mercato: Lucca al Genoa in prestito secco, un modo anche per il Napoli di rilanciarlo.