Gabriel Jesus prima scelta: le alternative (costose) ed un nome italiano sullo sfondo

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Calciomercato Napoli, il punto sul rinforzo in attacco

Gabriel Jesus resta l'obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare il reparto offensivo, ma la trattativa con l'Arsenal non ha ancora trovato la quadra: il nodo principale riguarda l'incastro tra formula dell'operazione e ingaggio del giocatore. In attesa di sbloccare la pista principale, il club azzurro continua a monitorare altre soluzioni, ancora una volta guardando al mercato inglese.

Gabiel Jesus ma non solo: tutte le alternative

Tra i nomi emersi c'è quello di Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United, per il quale però si registra anche l'interesse della Juventus, pronta a muoversi con decisione qualora si concretizzasse la cessione di Jonathan David. C'è poi la pista che porta a Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea attualmente fuori dal progetto tecnico dei Blues e che si allena separato dal resto della squadra. Un'operazione complicata, scrive il Corriere del Mezzogiorno, viste le cifre in ballo: appena dodici mesi fa il Bayern Monaco aveva speso 15 milioni per il prestito oneroso del senegalese, decidendo poi di non riscattarlo. Non va infine dimenticato, sullo sfondo delle idee azzurre, il nome di Sebastiano Esposito, ormai ai ferri corti con il Cagliari e alla ricerca di una nuova sistemazione.