Manna ha piazzato Ngonge al Monza, cosa manca? C'è l'ultima riflessione del belga
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Calciomercato Napoli, Manna vicino a mettere a segno un'altra uscita
Capitolo cessioni in casa Napoli, il vero rompicapo di questa di mercato. Il ds Giovanni Manna sta lavorando con decisione sul fronte uscite, ed uno dei più caldi affare soltanto da definire è quello per poter salutare Cyril Ngonge. Il passaggio dell'esterno belga al Monza è praticamente concluso nelle sue linee generali.
Monza-Ngonge, manca solo il sì del giocatore
Secondo la Gazzetta dello Sport, manca solo un tassello: la decisione finale del giocatore, che si sta ancora prendendo il tempo necessario per valutare la destinazione e sciogliere le proprie riflessioni prima del via libera definitivo. A breve Manna attende novità per sfoltire la rosa e liberare spazio anche a livello di monte ingaggi per provare poi l'assalto finale per un colpo in entrata in attacco.
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