Genoa-Napoli condiziona il mercato: due riserve in difesa partiranno dopo il match
Il calciomercato si intreccia con la prima giornata di campionato. A Genova toccherà a Rrahmani e Rafa Marin guidare la linea a quattro, le alternative saranno Obaretin e Garofalo che la prossima settimana probabilmente andranno a giocare altrove. Lo racconta quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno facendo il punto anche su chi andrà in panchina a Marassi.
Calciomercato Napoli, le riserve in difesa in attesa di poter partire
Obaretin ha una proposta in prestito con diritto di riscatto dallo Sturm Graz ma se ne parlerà fra qualche giorno, dopo la trasferta di Genova e soprattutto una volta definito l’affare Badiashile che approderà al Napoli in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27, percependo un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Intanto, per la trasferta di Genova, Allegri potrà contare su Favasuli, che ieri ha completato tutti gli aspetti burocratici con gli annunci del presidente De Laurentiis e rappresenterà un'alternativa sugli esterni.
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