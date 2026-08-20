Cheddira-Frosinone, è fatta! Al Napoli 3,5mln più bonus: i dettagli

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Frosinone vicino a Cheddira: operazione da 3,5 milioni più bonus e percentuale al Napoli.

Il Frosinone è ormai a un passo da Walid Cheddira. Dopo diversi giorni di trattative e l'interesse manifestato da più società, il club gialloblù ha accelerato nelle ultime ore arrivando a definire l'operazione con il Napoli. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, secondo cui il trasferimento dovrebbe chiudersi per circa 3,5 milioni di euro più bonus, con gli azzurri che manterrebbero anche una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante marocchino.

Cheddira verso il Frosinone: battute Monza e Lecce

L'accelerazione del Frosinone si è rivelata decisiva per superare la concorrenza di Monza e Lecce, entrambe interessate a Cheddira. In particolare, i salentini avevano provato a riportare l'attaccante in giallorosso dopo i sei mesi trascorsi in prestito nell'ultima stagione. Il Frosinone ha però trovato la strada per avvicinarsi alla fumata bianca, mettendo sul tavolo un'operazione a titolo definitivo. Per il Napoli si avvicina così un'altra uscita, importante anche nell'ottica dello sfoltimento della rosa nelle battute conclusive del calciomercato.