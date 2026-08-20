Napoli-Jackson, Alvino: "Piace da tempo, in Italia farebbe la differenza in pantofole"

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Calciomercato Napoli, il giornalista Carlo Alvino sulle ultimissime per l'attacco

Dopo Favasuli e Badiashile, i tifosi del Napoli si interrogano sulla possibilità di un terzo colpo e non mancano i nomi altisonanti secondo i vari esperti di mercato, in caso di partenza di Lang o Lucca. Ne ha parlato il giornalista Carlo Alvino: "Terzo acquisto dopo Favasuli e Badiashile? C'è una lista di partenti ancora lunga. Ci sono quattro cinque completamente fuori, poi c'è il punto interrogativo per Lang e Lucca, io dico per entrambi. Al di là dell'ultima annata, c'è un mercato che potrebbe vederli ancora protagonisti. Lucca ha pretendenti italiane di buon livello, Lang è ambito anche in Olanda e Turchia e vanno monitorati. Se il Napoli trova lo sbocco giusto per entrambi, se vengono accontentati i ragazzi ed il Napoli che non contempla le minusvalenze allora questo apre ad un acquisti obbligatorio di un attaccante e si torna sul nome che stuzzica la fantasia di tutti. Ma resta un gradimento, poi da qui alla trattativa... (Gabriel Jesus, ndr)

Si parla anche di Nicolas Jackson del Chelsea? Il Napoli già lo chiese, il Chelsea ha un sovrannumero di giocatori anche di giocatori che in Italia farebbero la differenza. Jackson in Italia per quello che è il nostro campionato fa la differenza anche giocando in pantofole. Basta vedere Malen alla Roma, in Inghilterra non era di prima fascia, e qui fa la differenza. Parliamo di Jackson, ma in testa c'è Gabriel Jesus che stuzzica la fantasia di tutti. Ingaggio differente, anche lui avrebbe molto da dire ed in Italia farebbe la voce grossa. Attenzione alla settimana post-Genoa", le parole di Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli.