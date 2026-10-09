Accostato al Napoli in passato, Perrone blindato dal Como: pronto rinnovo

Il progetto del Como continua a prendere forma attraverso le conferme dei suoi uomini chiave. Dopo aver sistemato l’attacco con il prolungamento di Anastasios Douvikas, la dirigenza è ormai a un passo dal blindare anche il suo regista: Maximo Perrone, accostato in passato anche al Napoli. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Il centrocampista sudamericano è dunque in dirittura d’arrivo per il rinnovo, un’operazione che rafforzerebbe ulteriormente l’ossatura della squadra e darebbe un segnale di continuità a tutto l’ambiente.

La strategia dei rinnovi

La mossa conferma la chiara strategia del club, volta a garantire continuità e solidità al progetto tecnico. Dalla fine della scorsa stagione, infatti, la società ha avviato una precisa campagna di prolungamenti contrattuali, che ha già coinvolto pilastri dello spogliatoio come Butez, Da Cunha e Kempf, prima di arrivare a Douvikas. Il prossimo della lista, appunto, è proprio Perrone, che si appresta a legarsi ancora di più ai lariani. Una linea chiara, che punta a trattenere i protagonisti del recente percorso di crescita e a costruire intorno a loro un gruppo stabile, in grado di presentarsi con ambizioni importanti anche nei prossimi anni.