Retroscena Allegri: chiesto Doumbia a Manna, ma lo Sporting aveva già chiuso l’affare

Calciomercato Napoli, il retroscena: Allegri aveva chiesto Issa Doumbia , ma lo Sporting aveva già chiuso l’acquisto dal Venezia.

Prima il Milan, poi il Napoli: Issa Doumbia era già nei pensieri di Massimiliano Allegri prima ancora dell'avventurain azzurro. Il retroscena arriva da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, secondo cui il tecnico aveva individuato nel centrocampista classe 2003 un profilo ideale già la scorsa primavera. Quando Allegri era al Milan, Igli Tare aveva incontrato l'agente del giocatore per valutare l'operazione. La stessa indicazione sarebbe poi arrivata a Giovanni Manna dopo l'approdo dell'allenatore sulla panchina azzurra, ma senza possibilità di intervenire: lo Sporting Clube de Portugal aveva infatti già raggiunto l'accordo con il Venezia e chiuso il trasferimento per 20 milioni di euro di parte fissa più 6 milioni di bonus.

Doumbia, dalla scommessa dello Sporting alla consacrazione con l'Italia

La rapidità con cui lo Sporting ha chiuso l'operazione trova oggi una conferma sul campo. Doumbia è infatti una delle scommesse vinte da Roberto Mancini e contro la Turchia ha giocato per la prima volta dall'inizio con la maglia della Nazionale, offrendo una prestazione di grande spessore. Il classe 2003 è stato tra i migliori in campo e ha letteralmente dominato nella ripresa. Un rendimento che dà ulteriore peso alla valutazione fatta da Allegri, che aveva individuato nel centrocampista un profilo da seguire quando ancora giocava al Venezia.