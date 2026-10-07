Calciomercato Napoli, sfida alla Juventus per Romano: può essere l'erede di Lobotka

Alessandro Romano continua a conquistare estimatori dopo essersi messo in mostra con il Cagliari e con la Nazionale. Piace anche al Napoli.

Il Napoli guarda al futuro del proprio centrocampo e tra i profili seguiti c'è Alessandro Romano, talento classe 2006 esploso con la maglia del Cagliari dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma. La concorrenza è già importante: come scrive Tuttosport, sul giocatore c'è in particolare la Juventus, che punta ad aumentare la presenza italiana nella propria mediana, ma anche Inter, Milan e la stessa Roma osservano con attenzione la sua crescita.

Romano piace al Napoli: valutazione da almeno 20 milioni

Il quotidiano torinese inserisce gli azzurri tra le possibili pretendenti pensando anche al futuro di Stanislav Lobotka: "L'hanno visto anche Carnevali, ad della Juventus, presente allo stadio Dall'Ara insieme al ds Ottolini e a Chiellini. Lo segue la Juve, a lui pensa l'Inter, chissà che la Roma non provi in qualche modo anche a riportarlo a casa, mentre il Milan avrebbe eventualmente da sostituire uno come Modric, il Napoli invece Lobotka. Tutte missioni speciali. Non più impossibili, però". Il prezzo è già destinato a essere importante: "Quanto vale oggi uno come Alessandro Romano? Il prezzo lo farà il mercato, il resto l'ha detto (già) questo giro di giostra azzurro, la Nazionale ripartita pure da lui: si comincerà dai 20 milioni di euro, si andrà legittimamente oltre".