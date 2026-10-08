Bergvall lascia il Tottenham? Il Napoli ci pensa per gennaio

Il Napoli osserva con attenzione il mercato dei centrocampisti, e tra i nomi che potrebbero tornare d’attualità c’è quello di Lucas Bergvall, uno dei talenti più interessanti del calcio scandinavo. Lo svedese, scoperto dal Tottenham al Djurgarden e pagato 10 milioni di euro nell’estate del 2024, non sta trovando grande spazio con Roberto De Zerbi. In Premier League ha giocato solo tre partite: 45 minuti contro il Brentford, 27 contro l’Everton e appena 6 contro l’Aston Villa, oltre a due panchine consecutive. Ha avuto più spazio in EFL Cup, dove è stato titolare nel 5-1 al Charlton e nel ko per 3-1 contro il Liverpool, che è costato l’eliminazione agli Spurs.

Bergvall può lasciare Londra a gennaio: il Napoli tiene d’occhio l’occasione

Già in estate l’addio sembrava possibile e diverse società hanno sondato il terreno. Con gli investimenti su Sandro Tonali e Matheus Fernandes, lo spazio per il centrocampista, legato al club fino al 2031, si è ridotto ulteriormente. Per ritrovare minutaggio e mantenere un ruolo importante con la Svezia, potrebbe quindi partire a gennaio. In Italia lo conosce bene Fabio Paratici, ds della Fiorentina, che lo ha avuto al Tottenham, mentre la Juventus cerca un profilo simile per l’immediato. Inter e Milan potrebbero investire in prospettiva, e il Napoli rientra in gioco “in caso di addii eccellenti”. Lo scrive Tmw.