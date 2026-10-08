Retroscena Ndour: il Napoli l’ha cercato in estate, per la Fiorentina era l’unico incedibile

Il Napoli aveva sondato il terreno per Cher Ndour durante l’estate, ma la Fiorentina ha blindato il centrocampista, respingendo l’interesse azzurro.

Il Napoli aveva messo gli occhi su Cher Ndour durante il mercato estivo, arrivando a valutare la possibilità di portarlo in azzurro. Un’operazione però mai decollata, perché la Fiorentina ha considerato il centrocampista un elemento imprescindibile del progetto. Come scrive il Corriere Fiorentino, Fabio Paratici ha infatti respinto sia l’interesse del Napoli sia l’offerta del Crystal Palace, convinto del talento del giocatore e dei suoi margini di crescita.

La valutazione di Ndour è in crescita

Ndour era stato inizialmente valutato circa 30 milioni di euro, ma la sua quotazione è oggi salita fino ad avvicinarsi ai 40 milioni. Sul valore di una futura cessione pesa anche l’accordo con il PSG, che incasserà il 50% della prossima rivendita del centrocampista.