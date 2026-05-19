Panchina Napoli, Tmw: "Principio d'accordo Atalanta-Sarri, occhio a Inzaghi che si libera"

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Le prossime giornate saranno decisive per capire quale direzione prenderà la panchina del Napoli e, di conseguenza, anche il futuro di Sarri.

L’Atalanta avrebbe già raggiunto un principio d’accordo con Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano resta uno dei profili maggiormente apprezzati dal club bergamasco, che si starebbe muovendo in anticipo per cautelarsi in caso di cambiamenti in panchina. Nonostante questo, Sarri non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro.

Sarri aspetta il Napoli, ma attenzione a Inzaghi e Allegri

La priorità dell’ex allenatore della Lazio sarebbe infatti il Napoli, considerato al momento il candidato principale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte qualora si concretizzasse l’addio del tecnico salentino. Tuttavia, il nome di Sarri non sarebbe l’unico presente sul tavolo di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro starebbe valutando anche altri profili di altissimo livello, tra cui Simone Inzaghi, destinato a liberarsi nelle prossime settimane, e Massimiliano Allegri, allenatore molto stimato dallo stesso De Laurentiis. Le prossime giornate saranno decisive per capire quale direzione prenderà la panchina del Napoli e, di conseguenza, anche il futuro di Sarri. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista di TuttoMercatoWeb Andrea Losapio.