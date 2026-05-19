Sky, Ugolini: "Sarri nome forte per una serie di motivi, ma ADL sorprende sempre"

Sky, Ugolini: "Sarri nome forte per una serie di motivi, ma ADL sorprende sempre"
Oggi alle 16:00Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
"Tutto lascia pensare che si stia per concludere l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli".

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: "Tutto lascia pensare che si stia per concludere l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il rapporto è familiare, ci si lascerà senza stracci volanti. Dopo l'incontro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a pensare al prossimo allenatore e il nome forte è Maurizio Sarri.

Perchè Sarri? Per una serie di motivi, anche economici: svecchiamento rosa, diminuzione monte ingaggi, giocatori di questi anni son stati presi nel solco del 4-3-3. Margini per altre scelte? C'è, Sarri ha ancora due anni di contratto con la Lazio e De Laurentiis sorprende sempre".