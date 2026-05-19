Sky, Ugolini: "Sarri nome forte per una serie di motivi, ma ADL sorprende sempre"
"Tutto lascia pensare che si stia per concludere l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli".
Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: "Tutto lascia pensare che si stia per concludere l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il rapporto è familiare, ci si lascerà senza stracci volanti. Dopo l'incontro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a pensare al prossimo allenatore e il nome forte è Maurizio Sarri.
Perchè Sarri? Per una serie di motivi, anche economici: svecchiamento rosa, diminuzione monte ingaggi, giocatori di questi anni son stati presi nel solco del 4-3-3. Margini per altre scelte? C'è, Sarri ha ancora due anni di contratto con la Lazio e De Laurentiis sorprende sempre".
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