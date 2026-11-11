Ait-Nouri valuta l'addio al City: c'è anche il Napoli!
Il Napoli guarda con interesse a Rayan Aït-Nouri in vista della sessione invernale di calciomercato. Il terzino sinistro algerino starebbe valutando seriamente la possibilità di lasciare il Manchester City già a gennaio, con due società italiane pronte ad approfittarne: Napoli e Juventus. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, giornalista di Sky Sport Svizzera, entrambi i club avrebbero già avviato contatti con l'entourage del calciatore, individuato come possibile rinforzo per la corsia mancina.
Calciomercato Napoli, occhi su Aït-Nouri: sfida alla Juventus per il terzino del Manchester City
L'ostacolo principale resta la formula dell'operazione. Il Manchester City preferirebbe una cessione a titolo definitivo, soluzione che appare però complicata dal punto di vista economico per entrambe le società italiane, almeno nella finestra di gennaio.
L'ipotesi più concreta sarebbe quindi quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, eventualmente destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Una soluzione che potrebbe consentire al Napoli di inserirsi nella trattativa senza affrontare immediatamente un investimento particolarmente oneroso.
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