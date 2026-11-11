Rivoluzione a gennaio? I sei nomi seguiti e i relativi costi

Il Napoli guarda al futuro e studia possibili rinforzi sul mercato, con particolare attenzione al centrocampo e al reparto offensivo

Il Napoli guarda al futuro e studia possibili rinforzi sul mercato, con particolare attenzione al centrocampo e al reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbero sei i profili finiti sotto osservazione del club azzurro, con investimenti che oscillano tra i 10 e i 25 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, quattro obiettivi per il centrocampo e due per l'attacco: le cifre

Per il centrocampo, il nome più costoso è quello di Gabriel Sara, 27enne del Galatasaray, valutato circa 25 milioni di euro. Piacciono anche Coulibaly, 22enne del Monaco, per il quale servirebbero tra i 20 e i 23 milioni, e Bakola, talento di 19 anni del Marsiglia, valutato tra i 20 e i 25 milioni. Completa il quadro Aranda, 19enne del Boca Juniors, con una valutazione compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, Sportmediaset indica due possibili obiettivi: Varela, 21enne valutato circa 20 milioni di euro, e Sow, 20enne del Basilea, il cui cartellino avrebbe un costo di circa 10 milioni.