Ajax su Lang, ma non è l'unica ala in uscita: può partire anche Neres!

Oggi alle 15:20 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Calciomercato Napoli, vertice tra De Laurentiis e Manna: Giovane e Lucca verso l'addio. L'Ajax cerca Lang, mentre Neres ha diversi estimatori.