Ajax su Lang, ma non è l'unica ala in uscita: può partire anche Neres!
Il Napoli prepara una rivoluzione nel reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. Giovedì scorso, a Roma, si sarebbe tenuto un vertice tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna per definire le prossime strategie. Durante l'incontro, il patron avrebbe indicato Giovane e Lorenzo Lucca come due calciatori da mettere sul mercato. Più articolata, invece, la situazione di Noa Lang, il cui futuro dipenderà dalle eventuali offerte.
Napoli, Ajax su Lang ma niente prestito: anche Neres può partire
Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'Ajax avrebbe già manifestato interesse per Lang, ma il Napoli prenderebbe in considerazione soltanto una proposta a titolo definitivo, escludendo dunque la formula del prestito. Il quotidiano segnala inoltre una possibile partenza a sorpresa: "Tra le partenze (a sorpresa) quella di Neres: lo cercano in tanti. Dovesse arrivare una richiesta a titolo definitivo (non al prestito) per Noa Lang, il Napoli la valuterebbe. Si è fatto vivo l'Ajax. C'è tempo". Anche David Neres, dunque, potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato in uscita.
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