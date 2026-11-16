Giovane può partire a gennaio: due club di Serie A sulle sue tracce
TuttoNapoli.net
L'attaccante azzurro potrebbe lasciare il club durante la sessione invernale di calciomercato per trovare maggiore continuità e accumulare minuti.
Il futuro di Giovane potrebbe essere lontano dal Napoli, almeno temporaneamente. L'attaccante azzurro potrebbe lasciare il club durante la sessione invernale di calciomercato per trovare maggiore continuità e accumulare minuti.
Calciomercato Napoli, Sassuolo e Monza seguono Giovane: possibile prestito in inverno
A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che attraverso il proprio profilo X ha anticipato l'interesse di due società italiane: Sassuolo e Monza. "Sassuolo e Monza tengono d'occhio Giovane, che nel mercato invernale potrebbe lasciare il Napoli in prestito per trovare maggiore spazio" si legge su X.
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Pierpaolo MatroneTuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLa frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo
Arturo MinerviniLiveManna: “Ne usciremo! In estate austerity, a gennaio il possibile ma dovremo arrivarci. Su Cacciamani e Varela…”
Francesco CarboneTuttonapoliIngresso di spessore nella SSCNapoli: chi è Roberto Monzani, l’ex Inter ed il modello Media Company
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’intervento shock di ADL, la crisi isterica di Allegri per Lucca, la stupida guerra di Lang e la grande paura
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Niente depressione, siamo dentro tutto! ADL? Ci parlo sempre. Su Lang e Lucca..."
Davide BarattoTuttonapoliDe Bruyne è la luce nel buio Napoli: quasi nessuno crea più occasioni in Serie A
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com