Giovane può partire a gennaio: due club di Serie A sulle sue tracce

L'attaccante azzurro potrebbe lasciare il club durante la sessione invernale di calciomercato per trovare maggiore continuità e accumulare minuti.

Il futuro di Giovane potrebbe essere lontano dal Napoli, almeno temporaneamente. L'attaccante azzurro potrebbe lasciare il club durante la sessione invernale di calciomercato per trovare maggiore continuità e accumulare minuti.

Calciomercato Napoli, Sassuolo e Monza seguono Giovane: possibile prestito in inverno

A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che attraverso il proprio profilo X ha anticipato l'interesse di due società italiane: Sassuolo e Monza. "Sassuolo e Monza tengono d'occhio Giovane, che nel mercato invernale potrebbe lasciare il Napoli in prestito per trovare maggiore spazio" si legge su X.