McTominay fa chiarezza sul futuro: comunicata all'agente la scelta per gennaio

McTominay fa chiarezza sul futuro: comunicata all'agente la scelta per gennaio
Oggi alle 12:30Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Scott McTominay non avrebbe intenzione di lasciare il Napoli durante la prossima sessione invernale di calciomercato

Scott McTominay non avrebbe intenzione di lasciare il Napoli durante la prossima sessione invernale di calciomercato. A fare il punto sul futuro del centrocampista scozzese è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il giocatore avrebbe già comunicato al proprio agente la volontà di proseguire la stagione in maglia azzurra, rimandando ogni valutazione sul futuro alla prossima estate.

McTominay resta a Napoli, discorsi rinviati all'estate

Il quotidiano scrive: "McTominay ha spiegato al suo agente Murdock che a gennaio non si muove da Napoli. Ogni sirena è rinviata all'estate". Una posizione che, almeno per il momento, allontanerebbe l'ipotesi di una partenza dello scozzese nel mercato di gennaio.