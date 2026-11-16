Novità su Solet e Lucca: l'Udinese prende posizione sul mercato

Il difensore francese, seguito anche dal Napoli, potrebbe restare in bianconero fino al termine della stagione

Il futuro di Oumar Solet e l'ipotesi di un ritorno di Lorenzo Lucca all'Udinese sono tra i temi affrontati da Tuttomercatoweb, che analizza le possibili operazioni del club friulano in vista della sessione invernale di calciomercato. Il difensore francese, seguito anche dal Napoli, potrebbe restare in bianconero fino al termine della stagione, mentre non sembrano trovare conferme le indiscrezioni su un possibile ritorno dell'attaccante azzurro.

Solet nel mirino del Napoli, Lucca non convince per il ritorno

Il portale riferisce: "Salvo clamorosi colpi di scena, uno come Solet dovrebbe restare almeno fino a giugno. Su di lui il movimento non manca sia in Italia che all'estero. Dell'interesse del Napoli già è stato detto ma sulle sue tracce c'è anche il Besiktas. E per questo il condizionale è d'obbligo. Il club turco segue anche Okoye. Qui la situazione potrebbe essere un po' diversa nel senso che se arrivasse una proposta particolarmente allettante potrebbe essere valutata. L'Udinese avrebbe già in casa l'eventuale sostituto ovvero il polacco Mrozek. Anche in fase offensiva l'Udinese vorrebbe provare a fare qualcosa. L'idea di un ritorno di Lorenzo Lucca non trova grandi conferme. La società si sta concentrando su altri profili. Uno di questi è Camarda, che il Milan potrebbe far partire in prestito anche per dargli continuità di prestazioni. I bianconeri però non sono certo i soli, perché in serie A si sta muovendo anche il Monza. In B il Pisa è il club più interessato".