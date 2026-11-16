Manna punta Sebastiano Esposito! Contatti col Sassuolo: il Napoli ha un alleato importante

Manna punta Sebastiano Esposito! Contatti col Sassuolo: il Napoli ha un alleato importanteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Calciomercato Napoli, Sebastiano Esposito è un obiettivo per rinforzare l'attacco di Allegri. Avviati i contatti con il Sassuolo, decisivo Giuffredi.
Il Napoli si muove per rinforzare il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe individuato in Sebastiano Esposito, attaccante attualmente al Sassuolo, un possibile rinforzo per la squadra di Massimiliano Allegri. La dirigenza azzurra avrebbe già avviato i primi contatti con il club neroverde per verificare la fattibilità dell'operazione e individuare una formula che possa soddisfare entrambe le società.

Napoli su Sebastiano Esposito: il ruolo di Mario Giuffredi nella trattativa

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, un ruolo importante nell'eventuale trasferimento potrebbe essere ricoperto da Mario Giuffredi, agente dell'attaccante e procuratore di diversi calciatori azzurri, tra cui Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Antonio Vergara e Costantino Favasuli. I rapporti consolidati tra Giuffredi e la società di Aurelio De Laurentiis potrebbero agevolare i dialoghi con il Sassuolo. L'obiettivo sarebbe quello di trovare un'intesa già nelle prossime settimane per portare il talento stabiese a Napoli.