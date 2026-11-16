Manna punta Sebastiano Esposito! Contatti col Sassuolo: il Napoli ha un alleato importante

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Oggi alle 13:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Calciomercato Napoli, Sebastiano Esposito è un obiettivo per rinforzare l'attacco di Allegri. Avviati i contatti con il Sassuolo, decisivo Giuffredi.