Ajax su Noa Lang, dall'Olanda: l'azzurro apre al ritorno ad Amsterdam!

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Dall'Olanda rilanciano l'interesse dell'Ajax per Noa Lang: il Napoli può cederlo dopo una sola stagione.

Il futuro di Noa Lang potrebbe essere nuovamente in Eredivisie. Secondo quanto riportato dal portale olandese AD.nl, l'attaccante del Napoli sarebbe aperto all'ipotesi di un ritorno all'Ajax, il club in cui è cresciuto calcisticamente. L'interesse dei Lancieri è destinato a intensificarsi qualora venga completata la cessione di Mika Godts al Paris Saint-Germain.

Lang apre all'Ajax: il Napoli valuta la cessione

L'Ajax considera Noa Lang il principale candidato per raccogliere l'eredità di Godts, ormai vicino al trasferimento al PSG. Il club francese avrebbe già raggiunto un accordo con il talento belga per un contratto quinquennale e starebbe definendo gli ultimi dettagli economici con la società di Amsterdam. Secondo i colleghi olandesi, Lang non ha mai nascosto il forte legame con l'Ajax, dove ha completato gran parte del proprio percorso nel settore giovanile, e sarebbe disposto a prendere in considerazione un ritorno. Ora l'Ajax ci riprova: molto dipenderà dall'addio di Godts e dalle richieste economiche del Napoli, che nelle prossime settimane potrebbe aprire alla partenza dell'esterno offensivo.