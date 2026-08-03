Caso Lindstrom, Napoli irritato! In entrata due operazioni imminenti

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Francesco Modugno: il Napoli replica allo Schalke sul caso Lindstrom e accelera su Badiashile e Favasuli.

Tiene banco il caso Jesper Lindstrom in casa Napoli. Dopo il comunicato ufficiale diffuso dal club azzurro, l'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, da Castel di Sangro, ha ricostruito quanto accaduto nelle ultime ore, soffermandosi anche sulle altre operazioni di mercato che coinvolgono la società di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli respinge le accuse

"Dal comunicato di poco fa del Napoli su Lindstrom, poi ci attacchiamo anche alla questione Gutiérrez, perché c'è chi torna e chi va. Sì, un certo disappunto quello palesato dal Napoli, con minacce anche di azioni legali. Proviamo a sintetizzare la ricostruzione di questa giornata convulsa, frenetica. Ci eravamo svegliati con i colleghi tedeschi che facevano eco a quella che era, almeno secondo la loro ricostruzione, lo stato d'animo dello Schalke: una certa irritazione per modalità contrattuali che, secondo loro, il Napoli non avrebbe rispettato rispetto a quelle che erano le intese.

Operazione quella di Lindstrom che sembrava definita: un prestito con diritto di riscatto, una cifra fissata intorno ai cinque milioni, bonus legati alle presenze. Insomma, operazione strutturata, visite mediche fatte, il ragazzo partito. Per il Napoli anche un po' il sospiro di aver ulteriormente tagliato un organico, una rosa che resta abbondante. Invece poi, in realtà, l'affare è saltato. Dunque, la ricostruzione tedesca nel pomeriggio e invece l'irritazione espressa dal Napoli attraverso questa nota, nella quale si dà una versione completamente differente. Il Napoli racconta di uno Schalke che avrebbe cambiato e comunicato al club una nuova strategia di mercato, strettamente condizionata dagli infortuni, che avrebbero orientato diversamente le scelte della dirigenza tedesca.

Due infortuni negli ultimi giorni e quindi la scelta di rinunciare a Lindström e fare qualcosa di diverso. Insomma, due visioni chiaramente opposte, col Napoli che tende ovviamente a tutelare la propria immagine, anche perché quella ricostruzione raccontava di un Napoli che avrebbe cambiato alcuni aspetti contrattuali sui quali ci sarebbe stato, invece, ben altro accordo. Insomma, il Napoli ha espresso il proprio malcontento. Vediamo un po' che tipo di sviluppi ci saranno. Lindstrom resta in uscita in questo organico che va sfoltito".

In entrata due operazioni imminenti

"Gutierrez è uno di quelli in uscita: operazione da 30 milioni con il Bayer Leverkusen. Una plusvalenza importante, sebbene poi contabilmente e finanziariamente da distribuire in tre esercizi. Però, di sicuro, sono soldi che permettono al Napoli di muoversi, di investire.

Sostanzialmente restano due le operazioni più imminenti: quella del difensore centrale. Qui Badiashile del Chelsea, come raccontiamo ormai da qualche giorno, resta il nome forte, eventualmente in prestito con diritto di riscatto. Grande fisicità, mancino, c'è il gradimento di Massimiliano Allegri e lui è un'opzione in una ristretta lista. È il profilo sicuramente, in questo momento, davanti a tutti. Poi quel Favasuli, classe 2004, Under e quindi fuori lista, che è il profilo individuato come vice Di Lorenzo. Operazione da 7-8 milioni, con la Fiorentina che vanta il 50% del cartellino. Insomma, questa è un'entrata in un mercato che va però monitorato, perché ci sono tante riflessioni e situazioni aperte. Lang, Lucca, Lukaku: è chiaro che, qualora dovessero incastrarsi tante opportunità, potrebbe esserci l'esigenza di fare qualcosa in più in altre zone del campo".