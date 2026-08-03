Palermo, niente Ngonge: rosanero vicini a Strefezza
Il futuro di Cyril Ngonge sembra allontanarsi dal Palermo. L'esterno offensivo del Napoli, reduce da una stagione complicata vissuta tra i prestiti a Torino ed Espanyol, era stato accostato al club rosanero nelle ultime settimane. Tuttavia, la società siciliana avrebbe deciso di virare con decisione su un altro profilo per rinforzare il reparto offensivo.
Moretto: "Trattativa avanzata per Strefezza"
A fare il punto sul proprio account X è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, secondo cui il Palermo è ormai vicino a chiudere l'arrivo di Gabriel Strefezza: "Gabriel Strefezza, trattativa avanzata con il Palermo. Accordo vicino". Se l'operazione dovesse essere definita, la pista che portava a Ngonge perderebbe ulteriore forza, con il Napoli che dovrà cercare altre soluzioni per il futuro dell'esterno belga.
Esclusiva: Gabriel Strefezza, trattativa avanzata con il Palermo. Accordo vicino. pic.twitter.com/dOIeonHIn1— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 3, 2026
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro