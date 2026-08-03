Palermo, niente Ngonge: rosanero vicini a Strefezza

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Oggi alle 20:20Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Il Palermo accelera per Strefezza: accordo vicino, si allontana l'ipotesi Ngonge dal Napoli.

Il futuro di Cyril Ngonge sembra allontanarsi dal Palermo. L'esterno offensivo del Napoli, reduce da una stagione complicata vissuta tra i prestiti a Torino ed Espanyol, era stato accostato al club rosanero nelle ultime settimane. Tuttavia, la società siciliana avrebbe deciso di virare con decisione su un altro profilo per rinforzare il reparto offensivo.

Moretto: "Trattativa avanzata per Strefezza"

A fare il punto sul proprio account X è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, secondo cui il Palermo è ormai vicino a chiudere l'arrivo di Gabriel Strefezza: "Gabriel Strefezza, trattativa avanzata con il Palermo. Accordo vicino". Se l'operazione dovesse essere definita, la pista che portava a Ngonge perderebbe ulteriore forza, con il Napoli che dovrà cercare altre soluzioni per il futuro dell'esterno belga.