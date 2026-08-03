Favasuli a un passo dal Napoli! Accordo fino al 2031: le cifre
Il Napoli è ormai a un passo dal chiudere un nuovo innesto per la fascia destra. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la trattativa per Costantino Favasuli è alle battute finali e il club azzurro avrebbe già raggiunto l'intesa con il giocatore.
Accordo fino al 2031
Attraverso il proprio account X, Schira ha aggiornato così la situazione: "Costantino Favasuli è a un passo dall'unirsi al Napoli dal Catanzaro per 8 milioni di euro. Accordo sui termini personali tra il terzino destro e il Napoli per un contratto fino al 2031 con opzione". L'esterno classe 2004 è destinato a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo nella rosa di Massimiliano Allegri. Dopo l'accordo con il calciatore, resta da definire soltanto l'ultimo via libera tra i club per la fumata bianca definitiva.
v
🚨 Excl. - Costantino #Favasuli is one step away to join #Napoli from #Catanzaro for €8M. Agreed personal terms between the right-back and Napoli for a contract until 2031 + option. #transfers https://t.co/RMaGX2HBLs— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2026
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro