Favasuli a un passo dal Napoli! Accordo fino al 2031: le cifre

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Schira: Favasuli vicinissimo al Napoli. Accordo fino al 2031, il Catanzaro incasserà 8 milioni.

Il Napoli è ormai a un passo dal chiudere un nuovo innesto per la fascia destra. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la trattativa per Costantino Favasuli è alle battute finali e il club azzurro avrebbe già raggiunto l'intesa con il giocatore.

Accordo fino al 2031

Attraverso il proprio account X, Schira ha aggiornato così la situazione: "Costantino Favasuli è a un passo dall'unirsi al Napoli dal Catanzaro per 8 milioni di euro. Accordo sui termini personali tra il terzino destro e il Napoli per un contratto fino al 2031 con opzione". L'esterno classe 2004 è destinato a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo nella rosa di Massimiliano Allegri. Dopo l'accordo con il calciatore, resta da definire soltanto l'ultimo via libera tra i club per la fumata bianca definitiva.