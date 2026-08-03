Badiashile resta il grande obiettivo: ecco cosa manca per chiudere

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Gutierrez sblocca il mercato del Napoli: Badiashile è la priorità per rinforzare la difesa.

Il Napoli entra nella fase decisiva del mercato estivo. La cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen è ormai definita e consentirà al club di Aurelio De Laurentiis di incassare 30 milioni di euro, realizzando una significativa plusvalenza rispetto ai 18 milioni investiti dodici mesi fa. Un'operazione che permette alla società di alleggerire la rosa e creare il margine necessario per accelerare sulle richieste di Massimiliano Allegri.

Badiashile in pole: il Napoli accelera dopo le uscite

La linea della dirigenza è chiara: prima completare le cessioni, poi affondare il colpo sui rinforzi. In quest'ottica rientra anche la partenza di Jesper Lindstrom, destinato allo Schalke 04 con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, mentre resta da monitorare la posizione di Noa Lang, finito nel mirino dell'Ajax dopo l'addio di Mika Godts.

Con il mercato in uscita ormai avviato, il direttore sportivo Giovanni Manna può concentrarsi sull'obiettivo principale: regalare ad Allegri un difensore centrale mancino, esigenza diventata ancora più urgente dopo il lungo stop di Alessandro Buongiorno. Il primo nome resta Benoît Badiashile del Chelsea. Il Napoli avrebbe già raggiunto un'intesa con il difensore francese sulla base di un contratto quinquennale (formula 1+4) da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Ai Blues è stata presentata un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito, proposta che avrebbe ricevuto un primo gradimento. Resta però da trovare l'accordo sulla formula definitiva e soprattutto sulla cifra del riscatto, con il Chelsea che continua a chiedere circa 20 milioni di euro. Sul giocatore si registra anche l'interesse della Juventus, ma il Napoli continua a lavorare con fiducia. Sullo sfondo restano le alternative Federico Gatti e Oumar Solet, mentre per il ruolo di vice Di Lorenzo piace Favasuli. La priorità della dirigenza azzurra, però, resta chiudere il prima possibile l'operazione Badiashile. A riportarlo è Gazzetta.it.