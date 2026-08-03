Piace Gatti, ma Badiashile opzione concreta per un motivo: la situazione

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Marchetti: Badiashile e Favasuli in cima alla lista del Napoli. Chiarito anche il caso Lindstrom-Schalke.

Il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha fatto il punto sulle strategie del Napoli nel corso di Sky Sport 24, analizzando le priorità del club azzurro tra entrate e uscite. Dal difensore centrale al vice Di Lorenzo, fino al caso Lindstrom, Marchetti ha spiegato i motivi che hanno portato allo stop della trattativa con lo Schalke 04.

Marchetti: "Badiashile e Favasuli sono i nomi più caldi"

"Badiashile è sicuramente un'opzione, in questo momento, anche per la formula. E qui torniamo al discorso che facevamo prima: visto che il Chelsea è aperto al prestito con diritto di riscatto, è un'opzione concreta. Piace Gatti, perché è un altro dei nomi che sono stati fatti in questi giorni ed è sempre stato un giocatore gradito ad Allegri. Quindi, come dire, le questioni che riguardano l'allenatore contano: l'allenatore può, anzi certamente indirizzare questo tipo di situazione.

Per quanto riguarda l'esterno destro, il nome più gettonato oggi è quello di Favasuli, perché è italiano, perché è Under e quindi c'è anche un tema legato alla lista, che in questo momento è molto importante per il Napoli. Sapete che ci sono delle limitazioni nella costruzione della rosa e bisogna tenerne conto. Poi bisognerà capire cosa succederà con le uscite, perché il Napoli oggi ha una rosa extralarge e devono arrivare delle cessioni.

Lindstrom non è più andato allo Schalke, è tornato indietro. C'è stato anche un comunicato del Napoli per precisare la situazione. È vero che erano state cambiate alcune condizioni, in una normale dialettica tra le società, però nel frattempo, durante la discussione tra Napoli e Schalke, si sono infortunati due terzini sinistri del club tedesco. Di conseguenza lo Schalke ha ritenuto opportuno investire in quella zona del campo piuttosto che su Lindstrom e ha bloccato la trattativa, con il giocatore che è tornato a Napoli. C'è stata quindi una doppia situazione: da una parte l'allungamento della trattativa, dall'altra una nuova esigenza tecnica dello Schalke".