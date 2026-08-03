Piace Gatti, ma Badiashile opzione concreta per un motivo: la situazione
Il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha fatto il punto sulle strategie del Napoli nel corso di Sky Sport 24, analizzando le priorità del club azzurro tra entrate e uscite. Dal difensore centrale al vice Di Lorenzo, fino al caso Lindstrom, Marchetti ha spiegato i motivi che hanno portato allo stop della trattativa con lo Schalke 04.
Marchetti: "Badiashile e Favasuli sono i nomi più caldi"
"Badiashile è sicuramente un'opzione, in questo momento, anche per la formula. E qui torniamo al discorso che facevamo prima: visto che il Chelsea è aperto al prestito con diritto di riscatto, è un'opzione concreta. Piace Gatti, perché è un altro dei nomi che sono stati fatti in questi giorni ed è sempre stato un giocatore gradito ad Allegri. Quindi, come dire, le questioni che riguardano l'allenatore contano: l'allenatore può, anzi certamente indirizzare questo tipo di situazione.
Per quanto riguarda l'esterno destro, il nome più gettonato oggi è quello di Favasuli, perché è italiano, perché è Under e quindi c'è anche un tema legato alla lista, che in questo momento è molto importante per il Napoli. Sapete che ci sono delle limitazioni nella costruzione della rosa e bisogna tenerne conto. Poi bisognerà capire cosa succederà con le uscite, perché il Napoli oggi ha una rosa extralarge e devono arrivare delle cessioni.
Lindstrom non è più andato allo Schalke, è tornato indietro. C'è stato anche un comunicato del Napoli per precisare la situazione. È vero che erano state cambiate alcune condizioni, in una normale dialettica tra le società, però nel frattempo, durante la discussione tra Napoli e Schalke, si sono infortunati due terzini sinistri del club tedesco. Di conseguenza lo Schalke ha ritenuto opportuno investire in quella zona del campo piuttosto che su Lindstrom e ha bloccato la trattativa, con il giocatore che è tornato a Napoli. C'è stata quindi una doppia situazione: da una parte l'allungamento della trattativa, dall'altra una nuova esigenza tecnica dello Schalke".
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