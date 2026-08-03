Futuro Lukaku, dal Belgio: "Vuole giocare, cerca un contratto di due anni"

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Lambaerts analizza il futuro di De Bruyne e Lukaku: il belga resta centrale, Big Rom può partire.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts: "De Bruyne centrale nel progetto? Penso che il fatto di aver fermato le sue vacanze per essere alla festa dei 100 anni vorrà dire qualcosa. Sente il rispetto dei tifosi, penso che rimarrà almeno per un anno al Napoli. Penso che Kevin De Bruyne è arrivato ad un'età in cui riesce a riconoscere i segnali del corpo. Con Conte si correva tanto. Penso che con Allegri avrà già avuto un colloquio e sa bene quali sono le qualità di Kevin. Si sente bene a Napoli.

Lukaku in MLS? Non era presente alla festa, tornerà a disposizione del mister il 5 agosto. Per Pastorello, la presenza di Hojlund è la ragione per cui Lukaku deve andare via. E poi con Conte aveva un bel rapporto. Lukaku sta bene, si sta allenando in Turchia, ma vuole giocare. Per Allegri non è un opzione giocare con due punte. In Nazionale stava recuperando dall'infortunio, non era un problema partire dalla panchina. Ma con il club cambia il discorso, lui a 33 anni vuole giocare ancora. Pastorello ha dato un segnale chiaro. Lukaku è il giocatore più pagato del Napoli, se va via possono recuperare qualcosa di soldi. Si parla anche della Turchia, ma non penso che sarà questa la destinazione. Romelu è una stella. Cerca un contratto di due anni con una società, per poi tornare in Belgio all'Anderlecht, ma ora è ancora troppo presto. Vuole giocare ancora per la Nazionale, tra due anni c'è l'Europeo. E ha bisogno di una squadra in cui gioca regolarmente.

CT Van Bommel punta su Lukaku? La presentazione del nuovo ct avverrà il prossimo venerdì, penso che se Lukaku voglia continuare con la Nazionale, Van Bommel può contare su Big Rom. Ma serve una ottima condizione e deve giocare. E capiremo anche su De Bruyne cosa dirà".