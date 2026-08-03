Juve in pole, ma Vicario resta nel mirino. Smentite voci su Esposito
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Ciro Venerato aggiorna il mercato del Napoli: rallenta Lindstrom, Vicario resta un obiettivo e Atalanta in pole per Esposito.
Il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulle principali operazioni del Napoli nel corso del TG Sport di Rai 2, soffermandosi sulle trattative in uscita e sulle possibili mosse della dirigenza azzurra tra porta e attacco.
Venerato: "Vicario resta nel mirino, Esposito non interessa"
"Sfumato Lindstrom allo Schalke 04. I tedeschi starebbero valutando Buonanotte del Brighton. Chieste nuove informazioni su Vicario, con la Juventus ora in pole dopo essere sfumato Suzuki, ma prima va ceduto Milinkovic-Savic.
Lucca piace alla Fiorentina, ma non è la prima scelta di Paratici: se dovesse partire Kean, intriga Pellegrino. Smentite le voci su Sebastiano Esposito. In pole c'è l'Atalanta, nell'ambito dell'operazione che coinvolge anche Maldini al Cagliari."
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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