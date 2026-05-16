Lucca torna e riparte subito? Ci pensa una squadra di Serie A
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La dirigenza della Fiorentina è al lavoro per programmare una nuova fase di crescita e rafforzare l’organico in vista della prossima stagione. Tra i nomi monitorati con maggiore interesse spicca quello di Lorenzo Lucca, centravanti di proprietà del Napoli. L’attaccante, attualmente in prestito al Nottingham Forest, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nel club inglese, vivendo una stagione complicata e al di sotto delle aspettative iniziali. Proprio questa situazione potrebbe favorire un eventuale ritorno in Italia, con la Fiorentina pronta a cogliere l’occasione per rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane ma già esperto.
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