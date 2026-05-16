Sarri aspetta il Napoli: vuole capire cosa accadrà con Conte

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Come scrive il Cds oggi in edicola, però, prima di qualsiasi decisione, Sarri ha intenzione di rispettare i propri impegni e confrontarsi con la Lazio

Maurizio Sarri torna al centro delle attenzioni di mercato e il suo nome riaccende le riflessioni in panchine importanti della Serie A. L’allenatore toscano, infatti, sarebbe finito nel mirino sia del Napoli sia dell’Atalanta, scenario reso ancora più interessante dall’eventuale arrivo di Cristiano Giuntoli in un ruolo dirigenziale. Una combinazione che, in particolare, potrebbe riaprire vecchi rapporti e valutazioni tecniche già avviate in passato al Napoli.

Futuro Sarri diviso tra Lazio, Atalanta e Napoli

Come scrive il Cds oggi in edicola, però, prima di qualsiasi decisione, Sarri ha intenzione di rispettare i propri impegni e confrontarsi con la Lazio, club con cui mantiene un legame professionale ancora in essere e dal quale non vuole distaccarsi senza un passaggio chiaro e diretto. Il quadro resta comunque in evoluzione e strettamente collegato ad altri movimenti delle panchine di vertice. Sarri, infatti, preferisce attendere anche di capire quali saranno le scelte di Antonio Conte, elemento che potrebbe innescare un effetto domino tra le big del campionato. Solo dopo questi passaggi l’allenatore prenderà in considerazione eventuali offerte e progetti concreti.