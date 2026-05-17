Rispunta Nusa: "E' in cima alla lista del Napoli". La valutazione del Lipsia

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Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur, il Napoli dovrà affrontare una concorrenza molto agguerrita per arrivare al calciatore.

Il Napoli non sembrerebbe aver mollato un obiettivo di mercato: Antonio Nusa, talento offensivo del Lipsia considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Il club azzurro starebbe monitorando con grande attenzione il giovane norvegese in vista della prossima sessione estiva di mercato, inserendolo tra le priorità per rinforzare il reparto offensivo con qualità, velocità e imprevedibilità. Nonostante i suoi soli 21 anni, Nusa viene già considerato uno dei nuovi punti di riferimento della nazionale norvegese e uno dei profili più ambiti del panorama internazionale.

Asta internazionale per il talento del Lipsia

Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur, il Napoli dovrà affrontare una concorrenza molto agguerrita per arrivare al calciatore. Sul talento del Lipsia ci sarebbero infatti anche Arsenal, Tottenham e Newcastle dalla Premier League, oltre all’Inter in Serie A. Il club tedesco, che acquistò Nusa dal Brugge per circa 21 milioni di euro, sarebbe disposto a prendere in considerazione offerte soltanto a partire da una cifra compresa tra i 50 e i 55 milioni. Una valutazione molto elevata che potrebbe trasformare l’eventuale trasferimento del norvegese in una delle operazioni più costose della prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni, la sfida più concreta al momento potrebbe essere quella tra Napoli e Newcastle, con entrambe le società intenzionate a convincere il giocatore attraverso il progetto tecnico e sportivo proposto.