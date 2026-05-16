Calciomercato Napoli, occhi su un talento del Pisa: domani sarà osservato speciale

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Il futuro di Idrissa Touré torna al centro del mercato internazionale. Il Wrexham, club gallese, ha riaperto con decisione i contatti con il Pisa per il centrocampista nerazzurro. La società toscana, che in estate aveva rifiutato un’offerta da 6 milioni di euro, ora appare più disponibile a discutere una possibile cessione.

Nel frattempo, si registra anche l’interesse di altri club, segnale di un’attenzione crescente attorno al giocatore, sempre più apprezzato per dinamismo e duttilità tattica. Sullo sfondo restano le attenzioni di diversi club di Serie A, tra cui Inter, Roma, Bologna e Napoli, pronti a monitorare l’evoluzione della situazione nelle prossime settimane. Il Pisa valuta ogni proposta con attenzione in vista della prossima finestra di mercato. Lo riporta Sestaporta. DUnque domani per gli azzurri sarà un osservato speciale.