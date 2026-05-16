Sarri-Napoli, Tmw: "L'Atalanta spinge, ma ADL ci pensa se parte Conte"

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Sul tecnico toscano resta vigile anche Aurelio De Laurentiis, pronto a valutarlo nel caso di separazione con Antonio Conte

Il calciomercato estivo si apre con possibili rivoluzioni tra direttori sportivi e allenatori in diverse big della Serie A. Lo scrive Niccolò Ceccarini nel suo ampio focus per Tmw. L’Atalanta è pronta a inaugurare un nuovo ciclo con l’arrivo ormai vicino di Cristiano Giuntoli: l’intesa di massima sarebbe già stata raggiunta e il dirigente potrebbe diventare il punto di riferimento del progetto nerazzurro. A Bergamo si pensa anche alla panchina dopo le difficoltà vissute nel post-Gasperini. Tra i nomi più caldi spunta Maurizio Sarri, che potrebbe lasciare la Lazio nonostante un contratto ancora lungo. L’idea dell’Atalanta è quella di ricomporre la coppia Giuntoli-Sarri che ha ottenuto grandi risultati ai tempi del Napoli.

Milan, Lazio e Napoli: futuro incerto tra allenatori e dirigenti

Sul tecnico toscano resta vigile anche Aurelio De Laurentiis, pronto a valutarlo nel caso di separazione con Antonio Conte. La situazione di Sarri sarà chiarita nei prossimi giorni nel confronto con Claudio Lotito, anche se trovare un accordo per l’addio non appare semplice. In caso di separazione, la Lazio starebbe valutando Vincenzo Italiano o Fabio Grosso come possibili sostituti. Anche il Milan vive settimane decisive. La qualificazione alla Champions League sarà determinante per il futuro del club e dell’attuale dirigenza. Dopo il summit operativo di Londra, Gerry Cardinale è pronto a fare le sue valutazioni prima di prendere decisioni che potrebbero cambiare profondamente l’assetto rossonero.