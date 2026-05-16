Manna verso la permanenza, la Roma cambia obiettivo? Nome nuovo come ds

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Uno dei temi più delicati in casa Roma riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo, figura centrale per la programmazione tecnica della squadra.

Uno dei temi più delicati in casa Roma riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo, figura centrale per la programmazione tecnica della squadra. Come scrive La Repubblica, tra i nomi valutati per il dopo Massara in questo ruolo è spuntata una nuova candidatura: quella di Ramon Planes. Sfumato Giovanni Manna, che viaggia verso la permanenza al Napoli, i Friedkin hanno ampliato il proprio raggio d’azione orientandosi anche su profili internazionali. Tra questi c’è proprio Planes, con un passato al Barcellona e reduce dall’esperienza all’Al-Ittihad, dove nella scorsa stagione ha conquistato campionato e coppa. Ora sta valutando un possibile ritorno in Europa e l’ipotesi Roma resta concreta, con sviluppi attesi nei prossimi giorni.

Il profilo di Ramon Planes

La carriera di Ramon Planes si è sviluppata principalmente tra i ruoli di direttore sportivo e osservatore calcistico. Dopo diverse esperienze nel calcio spagnolo, ha lavorato con club di primo piano come Getafe, Espanyol e Barcellona. È considerato un dirigente particolarmente abile nello scouting e nella scoperta di talenti, oltre che nella costruzione di rose competitive attraverso strategie di mercato mirate e intelligenti. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla crescita di numerosi giovani giocatori, consolidando la propria reputazione come dirigente esperto e molto stimato nel panorama calcistico europeo.