Ufficiale Hojlund torna al gol e il Napoli lo blinda: scatta il riscatto dallo United, le cifre

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L’operazione sarebbe accompagnata anche da una strategia precisa sul piano economico e patrimoniale.

Rasmus Hojlund vestirà la maglia del Napoli anche nella prossima stagione. Con la qualificazione alla Champions League conquistata grazie alla vittoria per 3-0 contro il Pisa, con l'ultima rete segnata nel recupero proprio dal danese è infatti scattato automaticamente l’obbligo di riscatto previsto negli accordi stipulati la scorsa estate con il Manchester United. Il club partenopeo acquisterà così il centravanti danese a titolo definitivo per una cifra complessiva di 44 milioni di euro, confermando la fiducia nel progetto tecnico costruito attorno all’ex attaccante dell’Atalanta.

Clausola da 85 milioni per blindare Hojlund

L’operazione sarebbe accompagnata anche da una strategia precisa sul piano economico e patrimoniale. Nel nuovo contratto del giocatore, infatti, il Napoli inserirà una clausola rescissoria da 85 milioni di euro valida a partire dall’estate del 2027. Una cifra importante che servirà sia a proteggere il valore del calciatore sia a garantire al club un’eventuale maxi plusvalenza futura qualora le principali società europee decidessero di puntare concretamente su Hojlund nei prossimi anni.