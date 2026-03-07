Alisson show, Schira sicuro: "Il Napoli lo riscatterà, altra pasta rispetto a Giovane"

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino e ne ha approfittato anche per parlare di mercato.

"Gran gol di Alisson Santos, che è comunque uno dei pochi acquisti finora davvero convincenti. È un giocatore di talento, ancora un po’ acerbo ma con grandi colpi. Rispetto a Giovane sembra davvero di un’altra pasta. Non a caso aveva già fatto bene anche in Champions League contro lo Sporting. Insomma, a Napoli sono contenti e penso che ci siano tutti i presupposti affinché venga riscattato: i famosi sedici milioni e mezzo del diritto di riscatto più tre e mezzo di prestito, un’operazione da quasi venti milioni. Se però li mettete sulla bilancia, Alisson dà l’idea di avere davvero grandi qualità: veloce, dinamico, salta l’uomo, segna.

Ha fatto gol alla Roma e gol al Toro, partite che fanno intravedere qualcosa di molto interessante anche per il futuro. Il Napoli potrebbe aver preso l’ennesimo gioiellino che poi a Napoli si afferma e diventa un top nel ruolo. Su Giovane invece, finora, si è visto poco. Può fare di più. È un giocatore che si era già visto a Verona: ha dei lampi, ha dei colpi, ma è anche molto discontinuo. Se ne è parlato parecchio, però ci sta: nel mercato di gennaio, quando sei anche con l’acqua alla gola, non puoi azzeccare tutto. Aver già azzeccato Alisson secondo me è stata una buona mossa di Manna".