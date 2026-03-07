Schira: "Italiano può diventare ipotesi per il Napoli se Conte saluta"

Focus allenatori per Nicolò Schira. Sta per partire il valzer delle panchine con diversi tecnici pronti a cambiare squadra in estate. Il giornalista esperto di mercato su Youtube ha fatto il punto della situazione e ha coinvolto anche il Napoli.

"Non sarà Massimiliano Allegri il nuovo allenatore del Real Madrid. Ve lo avevo già detto nei giorni scorsi e ve lo ribadisco. Alla fine Allegri resterà a Milano, al netto di qualche mal di pancia e del desiderio di avere un maggiore coinvolgimento nelle strategie e nelle dinamiche di mercato. Ma credo che Milan e Allegri continueranno insieme.Qualcuno in società stima molto Vincenzo Italiano — ad esempio Giorgio Furlani — ma alla fine penso che il Milan andrà avanti con Allegri. Italiano invece potrebbe diventare un’ipotesi per il Napoli qualora Napoli e Conte decidessero di separarsi. Ma è un discorso che verrà affrontato più avanti, a maggio".