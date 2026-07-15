Scotto: "Occhio a Neres! Non è incedibile, può partire per 20 milioni"

vedi letture

Scotto apre alla cessione di Neres: il Napoli valuta offerte per finanziare il mercato.

Il primo giorno del Napoli di Massimiliano Allegri a Castel Volturno ha segnato l'inizio della nuova stagione, con i primi calciatori rientrati dalle vacanze che hanno conosciuto il nuovo staff tecnico in vista della partenza per il ritiro di Dimaro. Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sia sugli aspetti organizzativi del raduno sia sulle nuove regole relative ai prestiti, soffermandosi anche sui giovani aggregati alla prima squadra, come Baridò e Pereira, e sulla situazione degli esuberi. Secondo il giornalista de Il Roma, il Napoli dovrà gestire con attenzione il mercato in uscita per rispettare i limiti imposti dal regolamento e liberare spazio in rosa.

"Neres potrebbe non essere più un incedibile"

"Non so se ci avete fatto caso, ma David Neres non è mai entrato nelle parole di Manna, che ha parlato più volte dal termine del campionato a oggi, senza mai citarlo. È solo una constatazione, non voglio arrivare a conclusioni affrettate. Anche Allegri, ieri, non ha avuto modo di citarlo. Ha parlato di Højlund, di Lukaku, di De Bruyne, dei portieri, ma Neres non è mai stato nominato. Può essere soltanto un caso, ma è possibile che il Napoli metta Neres sul mercato qualora arrivasse un'offerta importante. (...) Oggi, per me, Neres non è un calciatore incedibile e qualche voce, in questo senso, mi è arrivata. Che tipo di offerta potrebbe accettare il Napoli? Secondo me non inferiore ai 17-18 milioni di euro, magari intorno ai 20 milioni. Quindi attenzione, perché se qualche squadra europea, o magari italiana, dovesse interessarsi a Neres, penso che il Napoli potrebbe davvero metterlo sul mercato. (...) Occhio anche a Zeballos. È un calciatore che il Napoli può prendere, a quanto pare, ma bisogna attendere le famose cessioni. Poi capiremo quali uscite serviranno per sbloccare il mercato: se basteranno quelle degli esuberi, come Zerbin, Hasa e Cajuste, oppure se sarà necessaria la cessione di qualche giocatore più importante. Penso ancora a Lucca, penso anche ad Anguissa, che ha un futuro tutto da decifrare. Però, se parte Neres, non credo possa partire anche Noa Lang".