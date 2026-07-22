Allegri l'aziendalista: occhio alla sorpresa Lucca
Massimiliano Allegri sta osservando con grande attenzione anche i calciatori rientrati dai rispettivi prestiti. Secondo quanto racconta Tuttosport, il tecnico azzurro non vuole trascurare le risorse già presenti nella rosa e sta valutando da vicino diversi profili durante il ritiro. Il quotidiano scrive che «il coach, da bravo aziendalista, sta dedicando particolare attenzione anche alle individualità e al recupero di alcuni elementi rientrati dai prestiti: Rafa Marin, Marianucci e Lucca».
Rafa Marin può sfruttare l'assenza di Buongiorno
Le prime risposte sarebbero positive. «Tutti e tre stanno convincendo lo staff e potrebbero rientrare nei piani della prossima stagione», si legge nel pezzo di Tuttosport. Particolare attenzione è riservata a Rafa Marin, che potrebbe beneficiare dell’assenza di Alessandro Buongiorno. Il quotidiano sottolinea infatti che «lo spagnolo Rafa Marin, favorito dal lungo stop di Buongiorno, fuori almeno due mesi e mezzo, è sotto stretta osservazione di Allegri, che lo segue con assiduità negli allenamenti a Carciato».
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