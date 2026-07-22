Ultim'ora Frosinone scatenato, due colpi dal Napoli: è fatta! E spunta anche Cheddira

vedi letture

Ultime calciomercato Napoli, si sblocca il mercato in uscita col Frosinone pronto a piazzare subito due colpi

Il Frosinone continua a muoversi con decisione sul mercato estivo e si avvicina a definire un doppio innesto dal Napoli. La società gialloblù ha infatti praticamente chiuso le operazioni per assicurarsi il centrocampista albanese classe 2004 Luis Hasa e l'esterno offensivo Alessio Zerbin. Due profili ritenuti funzionali al progetto tecnico e destinati a rinforzare una rosa che punta a presentarsi competitiva in vista della nuova stagione. Le trattative tra i due club sono ormai ai dettagli e, salvo imprevisti, l'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per il Frosinone si tratta di un doppio investimento importante, come riferito da Sky Sport.

Il Frosinone insiste anche per Cheddira

Il dialogo tra Frosinone e Napoli, però, non si limita ai nomi di Hasa e Zerbin. Il club ciociaro sta infatti provando a inserirsi anche nella corsa a Walid Cheddira, attaccante che da diversi giorni è al centro dell'interesse di numerose società di Serie B. La concorrenza resta ampia e la trattativa si preannuncia più complessa rispetto alle altre, ma la dirigenza gialloblù segue con attenzione gli sviluppi e valuta la possibilità di affondare il colpo.