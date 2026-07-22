Ufficiale

Altro giocatore in uscita: De Chiara va alla Scafatese

Altro giocatore in uscita: De Chiara va alla Scafatese
Oggi alle 14:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Continua il lavoro del ds Manna per il mercato in uscita. Emmanuele De Chiara è un nuovo calciatore della Scafatese. Il giovane centrocampista nato nel 2006 arriva in prestito stagionale dal Napoli, con cui ha militato nella formazione Primavera. 

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