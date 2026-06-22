Gila-Napoli, la Lazio continua a far muro. Ma pian piano il prezzo sta calando

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Nonostante il contratto del centrale scada nel 2027, Claudio Lotito sarebbe orientato a trattenere Mario Gila ancora un anno.

Il Napoli continua a lavorare per portare Mario Gila alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, tra il difensore spagnolo e il club azzurro esiste già un'intesa di massima. "Il Napoli ha scelto Gila e Gila ha scelto il Napoli", ha spiegato Moretto, sottolineando però come l'ostacolo principale resti la trattativa con la Lazio. A pesare è soprattutto la clausola che garantisce al Real Madrid il 50% dell'incasso sulla futura rivendita del giocatore.

Gila-Napoli, la Lazio continua a far muro

Nonostante il contratto del centrale scada nel 2027, Claudio Lotito sarebbe orientato a trattenerlo ancora un anno. Per sbloccare l'operazione, secondo Moretto, servirà un'offerta importante: difficilmente la Lazio prenderà in considerazione proposte inferiori ai 20 milioni di euro complessivi. Se il Napoli dovesse avvicinarsi a quella cifra, la situazione potrebbe evolversi rapidamente